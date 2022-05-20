В Одесской области произошла утечка аммиака в результате российского обстрела

В Одесской области российская ракета попала в один из инфраструктурных объектов, в результате чего произошла утечка аммиака. Об этом сообщила начальница пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, а также николаевский губернатор Виталий Ким.

"Российская ракета попала в один из объектов инфраструктуры Одесщины. На месте загорелся пожар, там работают спасатели. Угрозы жизни и здоровью гражданского населения в ближайших населённых пунктах нет", - написала Гуменюк.