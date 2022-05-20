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В Одесской области произошла утечка аммиака в результате российского обстрела

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Угрозы жизни людей нет

В Одесской области произошла утечка аммиака в результате российского обстрела

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Новина українською

В Одесской области российская ракета попала в один из инфраструктурных объектов, в результате чего произошла утечка аммиака. Об этом сообщила начальница пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, а также николаевский губернатор Виталий Ким.

"Российская ракета попала в один из объектов инфраструктуры Одесщины.

На месте загорелся пожар, там работают спасатели. Угрозы жизни и здоровью гражданского населения в ближайших населённых пунктах нет", - написала Гуменюк.

"Ракета попала в объект в Одесской области.

Есть запах аммиака, но спасатели сообщают, что все хорошо. Концентрация минимальна", – сказал Ким.

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В статье: Одесса война с Россией
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Источник:
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