В Одесской области произошла утечка аммиака в результате российского обстрела
Угрозы жизни людей нет
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В Одесской области российская ракета попала в один из инфраструктурных объектов, в результате чего произошла утечка аммиака. Об этом сообщила начальница пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, а также николаевский губернатор Виталий Ким.
"Российская ракета попала в один из объектов инфраструктуры Одесщины.
На месте загорелся пожар, там работают спасатели. Угрозы жизни и здоровью гражданского населения в ближайших населённых пунктах нет", - написала Гуменюк.
"Ракета попала в объект в Одесской области.
Есть запах аммиака, но спасатели сообщают, что все хорошо. Концентрация минимальна", – сказал Ким.
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