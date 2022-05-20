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Оккупанты заявляют об окончании эвакуации украинских военных из Азовстали

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Можно ли верить русским?

Оккупанты заявляют об окончании эвакуации украинских военных из Азовстали

Фото: полк Азов

Новина українською

Российское министерство обороны заявляет, что по состоянию на 20 мая из "Азовстали" эвакуировали всех украинских бойцов. Вышли 2 439 защитника Украины.

В Минобороны россии заявили, что с 16 мая во время операции "сложили оружие и сдались в плен" 2 439 бойцов "Азова" и других украинских защитников, заблокированных на территории "Азовстали". 20 мая якобы из "Азовстали" вышел 531 защитник.

Российский министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении операции и полном освобождении "Азовстали" и города Мариуполь от украинских защитников.

Оккупанты сообщают, что теперь "подземелье комбината уже перешло под полный контроль российских вооруженных сил".

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В статье: Мариуполь война с Россией Азовсталь
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