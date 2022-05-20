Оккупанты заявляют об окончании эвакуации украинских военных из Азовстали
Можно ли верить русским?
Фото: полк Азов
Российское министерство обороны заявляет, что по состоянию на 20 мая из "Азовстали" эвакуировали всех украинских бойцов. Вышли 2 439 защитника Украины.
В Минобороны россии заявили, что с 16 мая во время операции "сложили оружие и сдались в плен" 2 439 бойцов "Азова" и других украинских защитников, заблокированных на территории "Азовстали". 20 мая якобы из "Азовстали" вышел 531 защитник.
Российский министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении операции и полном освобождении "Азовстали" и города Мариуполь от украинских защитников.
Оккупанты сообщают, что теперь "подземелье комбината уже перешло под полный контроль российских вооруженных сил".
Популярное сейчас
- Официально. Коноплянка подписал новый контракт с польским клубом
- Леоненко: Украина лишь случайно может обыграть Шотландию
- Сампдория приняла решение по судьбе Супряги в итальянском клубе
- В Кронштадте горела первая советская атомная подлодка
- Легендарный голливудский актер продает свой роскошный автомобиль для помощи Украине. ФОТО
- Руслан и Роксана Малиновские стали основателями благотворительного фонда для помощи украинцам