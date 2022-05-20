Пентагон не имеет доказательств применения россией лазерного оружия
Заявления оккупантов были фейками
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
У министерства обороны США нет подтверждений применения россией лазерного оружия в Украине. Об этом заявил спикер Пентагона Джон Кирби.
"У нас нет никаких признаков использования лазеров, по крайней мере, вооруженных лазеров, в Украине. Нет ничего, что бы подтверждало это", - сказал Кирби во время брифинга в пятницу.
18 мая вице-премьер рф Юрий Борисов сообщил, что россия якобы использует в Украине комплексы лазерного оружия "Задира". По его словам, речь идет о лазерном оружии, которое якобы способно "физически поражать цели, экономя дорогие ракеты".
После этого официальные лица Пентагона быстро отрицали это утверждение, заявив, что Россия раньше не использовала такие технологии.
Популярное сейчас
- Кроме безнадежно утраченной совести врага потерь нет. ОК Юг творчески сообщило о ракетном ударе
- Реакция впечатляет. Лунин демонстрирует успехи на тренировке Реала
- "Надеюсь, Украина сможет с почестями похоронить своих воинов". Командир Азова – об эвакуации павших из Мариуполя
- "Просил брать как можно больше пленных" - офицер 95 ОДШБр рассказал о разговоре с замкомандира Азова
- В США выпустили комикс про путь Владимира Зеленского. ФОТО
- Легендарный голливудский актер продает свой роскошный автомобиль для помощи Украине. ФОТО
Новости по теме
- 23:48 Украинские Кроме сорока миллиардов, еще сто миллионов долларов. США не прекращают финансово поддерживать Украину
- 08:40 Украинские Пентагон показал отправку новой партии гаубиц Украине - ФОТО
- 12:55 Украинские Пентагон: Президент Украины назвал защитников Мариуполя героями. Думаю, мы все с этим согласимся