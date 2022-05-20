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Пентагон не имеет доказательств применения россией лазерного оружия

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Заявления оккупантов были фейками

Пентагон не имеет доказательств применения россией лазерного оружия

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

У министерства обороны США нет подтверждений применения россией лазерного оружия в Украине. Об этом заявил спикер Пентагона Джон Кирби.

"У нас нет никаких признаков использования лазеров, по крайней мере, вооруженных лазеров, в Украине. Нет ничего, что бы подтверждало это", - сказал Кирби во время брифинга в пятницу.

18 мая вице-премьер рф Юрий Борисов сообщил, что россия якобы использует в Украине комплексы лазерного оружия "Задира". По его словам, речь идет о лазерном оружии, которое якобы способно "физически поражать цели, экономя дорогие ракеты".

После этого официальные лица Пентагона быстро отрицали это утверждение, заявив, что Россия раньше не использовала такие технологии.

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В статье: война с Россией Пентагон
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Источник:
Reuters

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