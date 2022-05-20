Пентагон не имеет доказательств применения россией лазерного оружия

У министерства обороны США нет подтверждений применения россией лазерного оружия в Украине. Об этом заявил спикер Пентагона Джон Кирби.

"У нас нет никаких признаков использования лазеров, по крайней мере, вооруженных лазеров, в Украине. Нет ничего, что бы подтверждало это", - сказал Кирби во время брифинга в пятницу.

18 мая вице-премьер рф Юрий Борисов сообщил, что россия якобы использует в Украине комплексы лазерного оружия "Задира". По его словам, речь идет о лазерном оружии, которое якобы способно "физически поражать цели, экономя дорогие ракеты".

После этого официальные лица Пентагона быстро отрицали это утверждение, заявив, что Россия раньше не использовала такие технологии.