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Украина получит первую партию зенитных установок Гепард от Германии в июле

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Немцы никуда не спешат

Украина получит первую партию зенитных установок Гепард от Германии в июле

Getty Images

Новина українською

Первые 15 зенитных самоходных установок "Гепард" из немецких арсеналов поступят в Украину в июле. Об этом министр обороны Германии Кристина Ламбрехт и ее украинский коллега Алексей Резников договорились в ходе видеоконференции в пятницу, 20 мая.

Пакет помощи Киеву включает в себя также предоставление 59 тысяч единиц боеприпасов и поставку еще 15 установок до конца лета и обучение украинских военных на базах Бундесвера.

Гепард - это средство, которое предназначено для борьбы с воздушными целями на малых дальностях.

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В статье: Германия война с Россией
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Источник:
dw.com

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