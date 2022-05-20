Украина получит первую партию зенитных установок Гепард от Германии в июле
Немцы никуда не спешат
Getty Images
Первые 15 зенитных самоходных установок "Гепард" из немецких арсеналов поступят в Украину в июле. Об этом министр обороны Германии Кристина Ламбрехт и ее украинский коллега Алексей Резников договорились в ходе видеоконференции в пятницу, 20 мая.
Пакет помощи Киеву включает в себя также предоставление 59 тысяч единиц боеприпасов и поставку еще 15 установок до конца лета и обучение украинских военных на базах Бундесвера.
Гепард - это средство, которое предназначено для борьбы с воздушными целями на малых дальностях.
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Источник:dw.com
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