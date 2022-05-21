Польша передала Украине запчасти и боекомплект для боевых самолетов
Наша авиация станет еще сильнее
Фото: Defense Express
Польша передала Украине запчасти и боекомплект для истребителей МиГ-29. Благодаря этому наша страна получила возможность восстановить боеспособность имеющихся у нее самолетов.
Напомним, с самого начала полномасштабной войны украинские власти просили Запад о поддержке боевыми самолетами.
Первоначально речь шла о возможности передачи советских истребителей МиГ-29, находившихся на вооружении польской, словацкой и болгарской армий. Однако, эти планы так и не были реализованы.
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Источник:Onet
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