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Польша передала Украине запчасти и боекомплект для боевых самолетов

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Наша авиация станет еще сильнее

Польша передала Украине запчасти и боекомплект для боевых самолетов

Фото: Defense Express

Новина українською

Польша передала Украине запчасти и боекомплект для истребителей МиГ-29. Благодаря этому наша страна получила возможность восстановить боеспособность имеющихся у нее самолетов.

Напомним, с самого начала полномасштабной войны украинские власти просили Запад о поддержке боевыми самолетами.

Первоначально речь шла о возможности передачи советских истребителей МиГ-29, находившихся на вооружении польской, словацкой и болгарской армий. Однако, эти планы так и не были реализованы.

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В статье: Польша самолет война с Россией
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Источник:
Onet

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