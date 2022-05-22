  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Юрий Максимов: Я всю жизнь говорил по-русски, а хочу сейчас только на украинском языке
В тренде

Юрий Максимов: Я всю жизнь говорил по-русски, а хочу сейчас только на украинском языке

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Максимальная деросиянизация

Юрий Максимов: Я всю жизнь говорил по-русски, а хочу сейчас только на украинском языке

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Главный тренер полтавской "Ворсклы" Юрий Максимов рассказал, на каком языке общается сейчас, а также прокомментировал положение сборной Украины:

“– Я общаюсь, стараюсь. Я всю жизнь говорил по-русски, а хочу сейчас только на украинском языке разговаривать.

Самое главное, что наша сборная не падает духом. Тренируются все, собираются. Будет тяжело, что где-то недоиграли. Должны были доиграть три месяца, чтобы поддерживать форму. Ну, ничего страшного, все еще впереди. Мы всегда рассчитываем, что наши ребята будут играть более агрессивно, и удача будет на нашей стороне.

– Верите в команду?

– А мы по-другому не можем. У нас сейчас такая ситуация в стране... Только нужна победа.

– Возможно, больше кто-то поразил из сборников?

– Те ребята, которые были в U-21, сейчас попадают в национальную команду и прогрессируют. Есть надежда, что они будут играть в национальной команде”, – сказал Максимов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрий Максимов Украина
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
balamyt (Boston)
22.05.2022 в 17:45
Да нет конечно...Язык тут ни при чем...Многие жители Одесси , Днепра ,Киева и даже Львова ...я уже не говорю о жителях Харькова и др. говорили и будут говорить по русски не чувствуя.себя ущимленными. .Дело в идеологии...Они стали больше ненавидеть рашистский режим . Нужно не только вышвырнуть окупантов из Украины...Нужно еще сломать рашистскую пропаганду и влияние ее на зомбирование людей в России и не только..Даже у меня в США есть не мало шизиков смотрящие росс. каналы..
Ответить
0
0
demand (Изюм)
22.05.2022 в 17:13
И что с этого, миллионы людей в Украине должны чувствовать себя людьми второго сорта?
Ответить
0
-2

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде