Юрий Максимов: Я всю жизнь говорил по-русски, а хочу сейчас только на украинском языке

Главный тренер полтавской "Ворсклы" Юрий Максимов рассказал, на каком языке общается сейчас, а также прокомментировал положение сборной Украины:

“– Я общаюсь, стараюсь. Я всю жизнь говорил по-русски, а хочу сейчас только на украинском языке разговаривать.

Самое главное, что наша сборная не падает духом. Тренируются все, собираются. Будет тяжело, что где-то недоиграли. Должны были доиграть три месяца, чтобы поддерживать форму. Ну, ничего страшного, все еще впереди. Мы всегда рассчитываем, что наши ребята будут играть более агрессивно, и удача будет на нашей стороне.

– Верите в команду?

– А мы по-другому не можем. У нас сейчас такая ситуация в стране... Только нужна победа.

– Возможно, больше кто-то поразил из сборников?

– Те ребята, которые были в U-21, сейчас попадают в национальную команду и прогрессируют. Есть надежда, что они будут играть в национальной команде”, – сказал Максимов.