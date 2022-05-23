"Это разные категории". песков – о возможности обмена медведчука на защитников Мариуполя
Шут путина на арене!
Getty Images / Global Images Ukraine
Пресс-секретарь кремлевского карлика владимира путина прокомментировал возможность обмена виктора медведчука на защитников Мариуполя. Цитируют дмитрия пескова т.н. риа "новости".
"Мы уже говорили, что медведчук является гражданином Украины, он не имеет отношения к российской федерации. И он не является военным".
"В случае лиц, которые сдались в плен на "Азовстали", там речь идет о военных и о членах националистических формирований. Поэтому это совершенно разные категории лиц, и здесь вряд ли можно говорить о каких-то обменах".
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Источник:риа
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