Воспитанник Шахтера защищает Украину в районе Славянска

Многие граждане Украины встали на защиту родины после нападения рф 24-го февраля. Футболисты не стали исключением.

Воспитанник "Шахтера" Александр Сытник сейчас помогает защищать родину на востоке Украины в районе Славянска. Ранее он поиграл в УПЛ в составе донецкого "Металлурга", "Зирки" и "Олимпика".