Воспитанник Шахтера защищает Украину в районе Славянска
Там, где сейчас ситуация непростая
Многие граждане Украины встали на защиту родины после нападения рф 24-го февраля. Футболисты не стали исключением.
Воспитанник "Шахтера" Александр Сытник сейчас помогает защищать родину на востоке Украины в районе Славянска. Ранее он поиграл в УПЛ в составе донецкого "Металлурга", "Зирки" и "Олимпика".
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