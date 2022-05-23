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Воспитанник Шахтера защищает Украину в районе Славянска

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Там, где сейчас ситуация непростая

Воспитанник Шахтера защищает Украину в районе Славянска

UA-Футбол
Новина українською

Многие граждане Украины встали на защиту родины после нападения рф 24-го февраля. Футболисты не стали исключением.

Воспитанник "Шахтера" Александр Сытник сейчас помогает защищать родину на востоке Украины в районе Славянска. Ранее он поиграл в УПЛ в составе донецкого "Металлурга", "Зирки" и "Олимпика".

Воспитанник Шахтера защищает Украину в районе Славянска - изображение 1
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В статье: Александр Сытник
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