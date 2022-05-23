Россия намерена устроить судилище над защитниками Азовстали в ОРДО
Сейчас все украинские воины находятся на территории ОРДО
Полк Азов
Главарь донецких боевиков Денис Пушилин заявил, что все военнопленные из "Азовстали" находятся на территории так называемой "ДНР", и что именно в этом оккупированном Россией регионе будет устроен "международный трибунал".
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Судилище над украинскими военнослужащими россияне планируют провести там же, при этом они называют это "международным трибуналом".
"Международный трибунал планируется также организовать на территории (ОРДО) республики. В настоящее время нарабатывается устав трибунала", - цитирует Пушилина Интерфакс.
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Источник:Интерфакс
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