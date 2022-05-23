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Россия намерена устроить судилище над защитниками Азовстали в ОРДО

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Сейчас все украинские воины находятся на территории ОРДО

Россия намерена устроить судилище над защитниками Азовстали в ОРДО

Полк Азов

Новина українською

Главарь донецких боевиков Денис Пушилин заявил, что все военнопленные из "Азовстали" находятся на территории так называемой "ДНР", и что именно в этом оккупированном Россией регионе будет устроен "международный трибунал".

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Судилище над украинскими военнослужащими россияне планируют провести там же, при этом они называют это "международным трибуналом".

"Международный трибунал планируется также организовать на территории (ОРДО) республики. В настоящее время нарабатывается устав трибунала", - цитирует Пушилина Интерфакс.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Интерфакс

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