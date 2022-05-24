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Российский суд заочно арестовал главу Одесщины - тот ответил анекдотом

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Одесса-мама

Российский суд заочно арестовал главу Одесщины - тот ответил анекдотом

фото из свободных источников

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На россии возбудили уголовное дело против главы Одесской военной горадминистрации Максима Марченко. При этом, Басманный суд Москвы заочно арестовал его, сообщает российский "Интерфакс".

"В отношении Марченко судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его задержания либо экстрадиции на территорию РФ", - говорится в сообщаении.

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Российское следствие заочно предъявило Марченко - бывшему командиру "Айдара", затем 28-й отдельной механизированной бригады Вооруженных силы Украины и в настоящее время главе Одесской ОВА - обвинение в применении запрещенных средств и методов ведения войны (ч. 1 ст. 356 УК РФ).

Также, сообщили в Басманном суде, аналогичная мера пресечения по аналогичному обвинению была избрана в отношении Сергея Баранова - командира 44-й отдельной артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины.

рф утверждает, что оба обвиняемых объявлены в международный розыск.

Сам Марченко отреагировал на сообщение из РФ со свойственным Одессе юмором. В официальном Telegram-канале он ответил анекдотом.

"- Вы знаете, когда вас нет, о вас такое говорят…

- Передайте им, шо когда меня нет, они могут даже меня бить".

Напомним, что 39-летний Максим Марченко – полковник Вооруженных сил Украины. В 2015-2017 годах был командиром 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар". Возглавляет Одесскую областную военную администрацию с 1 марта 2022 года.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Интерфакс

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