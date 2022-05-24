Российский суд заочно арестовал главу Одесщины - тот ответил анекдотом
Одесса-мама
фото из свободных источников
На россии возбудили уголовное дело против главы Одесской военной горадминистрации Максима Марченко. При этом, Басманный суд Москвы заочно арестовал его, сообщает российский "Интерфакс".
"В отношении Марченко судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его задержания либо экстрадиции на территорию РФ", - говорится в сообщаении.
Российское следствие заочно предъявило Марченко - бывшему командиру "Айдара", затем 28-й отдельной механизированной бригады Вооруженных силы Украины и в настоящее время главе Одесской ОВА - обвинение в применении запрещенных средств и методов ведения войны (ч. 1 ст. 356 УК РФ).
Также, сообщили в Басманном суде, аналогичная мера пресечения по аналогичному обвинению была избрана в отношении Сергея Баранова - командира 44-й отдельной артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины.
рф утверждает, что оба обвиняемых объявлены в международный розыск.
Сам Марченко отреагировал на сообщение из РФ со свойственным Одессе юмором. В официальном Telegram-канале он ответил анекдотом.
"- Вы знаете, когда вас нет, о вас такое говорят…
- Передайте им, шо когда меня нет, они могут даже меня бить".
Напомним, что 39-летний Максим Марченко – полковник Вооруженных сил Украины. В 2015-2017 годах был командиром 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар". Возглавляет Одесскую областную военную администрацию с 1 марта 2022 года.
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