Печерский райсуд Киева уже во второй раз за несколько дней заочно арестовал Януковича

Печерский районный суд Киева избрал бывшему президенту Украины Виктору Януковичу меру пресечения в виде содержания под стражей по делу о государственной измене.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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На этот раз ему инкриминируют госизмену по факту подписания 21 апреля 2010 года "Харьковских соглашений", из-за которых Украина получила скидку на газ в обмен на продление на 25 лет пребывания Черноморского флота рф в Крыму.

Как результат, искусственно были созданы условия для увеличения численности войск России на территории Украины, их переоснащения и модернизации и в дальнейшем — вторжение в Крым.

Напомним, что в начале 2019 года Виктора Януковича приговорили к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны РФ.

12 мая 2020 года Печерский районный суд Киева вынес решение об аресте Януковича по обвинению в организации массовых убийств на Майдане.

16 ноября Апелляционный суд Киева частично удовлетворил жалобу защиты Януковича и отменил решение о его заочном аресте по делу о расстрелах на Майдане, постановив назначить новое рассмотрение в суде первой инстанции.

19 мая 2022 года Печерский райсуд Киева разрешил арестовать беглого экс-президента Украины Виктора Януковича по делу о незаконном пересечении госграницы.