В Молдове задержали пророссийского экс-президента страны Додона
Додон задержан по делу о госизмене и коррупции
фото из свободных источников
Бывшего президента Молдовы Игоря Додона задержали на 72 часа после проведения у него обысков.
Об этом сообщил временно исполняющий обязанности генерального прокурора Дмитрий Робу
Также был задержан кум Додона Петру Меринеану, который, по данным СМИ, пытался уничтожить часть улик.
Ранее силовики провели обыски в доме Додона в Кишиневе, а также в других объектах недвижимости, которые принадлежат Додону через посредников.
Обыски прошли в рамках дела о пассивной коррупции, незаконном обогащении, измене родине и финансировании Партии социалистов преступной организацией.
Во время ареста Додона люди скандировали "В тюрьму!"
Экс-президент не дал никаких заявлений печати.
В Кремле, комментируя обыски у Додона, заявили, что обеспокоены "преследованием сторонников дружеских отношений с РФ".
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