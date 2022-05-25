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В Молдове задержали пророссийского экс-президента страны Додона

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Додон задержан по делу о госизмене и коррупции

В Молдове задержали пророссийского экс-президента страны Додона

фото из свободных источников

Новина українською

Бывшего президента Молдовы Игоря Додона задержали на 72 часа после проведения у него обысков.

Об этом сообщил временно исполняющий обязанности генерального прокурора Дмитрий Робу

Также был задержан кум Додона Петру Меринеану, который, по данным СМИ, пытался уничтожить часть улик.

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Ранее силовики провели обыски в доме Додона в Кишиневе, а также в других объектах недвижимости, которые принадлежат Додону через посредников.

Обыски прошли в рамках дела о пассивной коррупции, незаконном обогащении, измене родине и финансировании Партии социалистов преступной организацией.

Во время ареста Додона люди скандировали "В тюрьму!"

Экс-президент не дал никаких заявлений печати.

В Кремле, комментируя обыски у Додона, заявили, что обеспокоены "преследованием сторонников дружеских отношений с РФ".

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В статье: война с Россией
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