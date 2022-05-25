Россияне нанесли массированный ракетный удар по Запорожью

В среду, 25 мая, в 5:13 утра россияне нанесли удар по Запорожью. Сначала появились свидетельства местных жителей о серии мощных взрывов. Затем Запорожская ОВА подтвердила прилет четырех ракет. Одну из них сбила украинская ПВО.

В настоящее время о последствиях ракетных обстрелов не сообщается. На месте попаданий работают спасательные службы. Город затянул дым.