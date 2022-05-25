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Foreign Policy: На Западе разобрали советские штурмовики Су-25 и отправили их Украине

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Мы умеем летать на таких самолетах

Foreign Policy: На Западе разобрали советские штурмовики Су-25 и отправили их Украине

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Союзники Украины по антипутинской коалиции поставили Воздушным силам ВСУ разобранные штурмовики Су-25. Об этом говорится в статье Foreign Policy, цитируется репортер отдела внешней политики Пентагона и национальной безопасности Джек Детч.

"Полевая группа в Восточной Европе, связанная с Европейским командованием, помогла разобрать советские самолеты Су-25 и вертолеты Ми-17, чтобы их можно было отправить в Украину".

При этом, когда именно произошла данная операция, продолжается ли она сейчас, сколько "комплектов" самолетов было передано и как – не сказано. Источник отмечает, что на вершине списка нужд ВСУ находятся американские реактивные системы залпового огня М270, от поставок которых, по словам украинских чиновников, США "воздерживаются, опасаясь дальнейшей эскалации".

Также источник сообщает, что украинские военные проявляют целеустремленность на тренировках во время обучения работе с западной техникой. Британский солдат отметил, что "украинцы не хотят делать перерывы на чай, они хотят продолжить обучение и вернуться в свою страну".

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В статье: война с Россией Су-25
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Источник:
foreignpolicy.com

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