Стоимость поставки – почти 20 миллионов евро. Литва готовит новую партию помощи для Украины

Литва передаст Украине бронетранспортеры, военные грузовики и внедорожники. При этом стоимость новой поставки составит 15,5 млн евро. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Литвы и министр обороны Арвидас Анушаускас в своем Твиттере в частности.

Помощь состоит из: 20 бронетранспортеров М113, 10 военных грузовиков, 10 внедорожников для разминирования. Анушаускас отметил:

Также известно, что Литва проводит обучение для украинских военнослужащих по использованию западного оружия. В конце апреля завершился первый курс по противотанковым системам, во время которого было подготовлено 20 инструкторов.

We are preparing a NEW support shipment to ????????. 20 M113 armored vehicles, 10 military trucks and 10 SUVs (for demining operations) will be delivered to ???????? soon!

???????? Stands together with ????????! #РазомДоПеремоги