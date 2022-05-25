Стоимость поставки – почти 20 миллионов евро. Литва готовит новую партию помощи для Украины
Разом до перемоги!
kam.it
Литва передаст Украине бронетранспортеры, военные грузовики и внедорожники. При этом стоимость новой поставки составит 15,5 млн евро. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Литвы и министр обороны Арвидас Анушаускас в своем Твиттере в частности.
Помощь состоит из: 20 бронетранспортеров М113, 10 военных грузовиков, 10 внедорожников для разминирования. Анушаускас отметил:
"Наша скоординированная поддержка и поддержка наших союзников имеет решающее значение для победы Украины и, после победы, для защиты ее суверенитета".
Также известно, что Литва проводит обучение для украинских военнослужащих по использованию западного оружия. В конце апреля завершился первый курс по противотанковым системам, во время которого было подготовлено 20 инструкторов.
We are preparing a NEW support shipment to ????????. 20 M113 armored vehicles, 10 military trucks and 10 SUVs (for demining operations) will be delivered to ???????? soon!— Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) May 25, 2022
???????? Stands together with ????????! #РазомДоПеремоги
Популярное сейчас
- Foreign Policy: На Западе разобрали советские штурмовики Су-25 и отправили их Украине
- Под утро россияне нанесли ракетные удары по Кривому Рогу, а ночью был обстрелян Смерчем Николаев
- Сборная без спаррингов, Мудрика торгует Байер, реформа Золотого мяча. Главные новости за 24 мая
- российские Искандеры впервые за два месяца направились к Украине со стороны беларуси
- Принц Чарльз получил в подарок украинскую марку про русский военный корабль. ФОТО
- Красотка дня. Екс-депутат парламента Норвегии уже три месяца воюет в Украине. ФОТО