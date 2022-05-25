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Стоимость поставки – почти 20 миллионов евро. Литва готовит новую партию помощи для Украины

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Стоимость поставки – почти 20 миллионов евро. Литва готовит новую партию помощи для Украины

kam.it

Новина українською

Литва передаст Украине бронетранспортеры, военные грузовики и внедорожники. При этом стоимость новой поставки составит 15,5 млн евро. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Литвы и министр обороны Арвидас Анушаускас в своем Твиттере в частности.

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Помощь состоит из: 20 бронетранспортеров М113, 10 военных грузовиков, 10 внедорожников для разминирования. Анушаускас отметил:

"Наша скоординированная поддержка и поддержка наших союзников имеет решающее значение для победы Украины и, после победы, для защиты ее суверенитета".

Также известно, что Литва проводит обучение для украинских военнослужащих по использованию западного оружия. В конце апреля завершился первый курс по противотанковым системам, во время которого было подготовлено 20 инструкторов.

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В статье: война с Россией
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Источник:
kam.lt

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