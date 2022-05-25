НАТО как альянс, фактически ничего не делает - МИД Украины снова упрекает альянс
Новые заявления министра иностранных дел Дмитрия Кулебы
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Фактически Североатлантический альянс не решился ни на один шаг для противостояния российской агрессии против Украины.
Об этом в Давосе заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Глава украинского МИД охарактеризовал позицию НАТО в украинско-российской войне как "фактически бездействие". Пока альянс полностью самоустранился на задний план, Кулеба похвалил Евросоюз за "революционное" решение поддержать Украину.
"НАТО как альянс, как организация полностью отодвинута на второй план и фактически ничего не делает. Мне обидно говорить об этом", – признался дипломат.
Кулеба вспомнил, что в начале войны в общественном мнении было представление о сильном НАТО и ЕС, который "способен лишь выражать разные уровни беспокойства". Но война, по его мнению, стала испытанием, которое "сорвало маски".
Министр поставил в пример Евросоюз, который принял ряд новаторских решений. Часть из них, вероятно, "сами они не ожидали одобрить". В то же время, Кулеба признал, что Украина получает помощь от ряда членов НАТО.
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