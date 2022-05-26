Украинские военные медики провели уникальную операцию в мобильном госпитале
Это спасенные человеческие жизни!
Пресс-служба Сухопутных войск ВСУ сообщает, что украинские военные хирурги провели операцию, не имеющую аналогов в мире.
На минувшей неделе в военно-мобильном госпитале в одном из прифронтовых городов впервые в Украине выполнена современная лапароскопическая операция - удаление почки при огнестрельном ранении с разрушением органа.
При этом указывается, что в мобильном госпитале выполнены уже 2 такие операции и спасены жизни наших воинов.
"Благодаря сверхсовременным технологиям и профессионализму наших военных хирургов раненые уже самостоятельно ходят по палате. Такие операции при боевой травме почки не имеют аналогов в мире. Военные хирурги Украины держат строй и внедряют современные малоинвазивные операции по спасению тяжелых раненых", говорится в официальном сообщении.
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