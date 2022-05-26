Президент " Металлиста ", украинский бизнесмен Александр Ярославский выставил на продажу свою яхту Kaiser.

Продавец оценивает ее в 49,5 млн. евро.

Соответствующее объявление по продаже появилось на сайте Worth Avenue Yachts.

Шестидесятиметровая яхта Kaiser строительства немецкой компании Abeking & Rasmussen в 2011 году. В шести кабинах можно разместить 12 гостей, также предусмотрено место для 15 членов команды. На яхте есть джакузи.

Отмечается, что судно находится в Вентимильи, Италия.