Ярославский выставил на продажу свою яхту
Продавец оценивает ее в 49,5 млн. евро
worthavenueyachts.com
Президент "
Продавец оценивает ее в 49,5 млн. евро.
Соответствующее объявление по продаже появилось на сайте Worth Avenue Yachts.
Шестидесятиметровая яхта Kaiser строительства немецкой компании Abeking & Rasmussen в 2011 году. В шести кабинах можно разместить 12 гостей, также предусмотрено место для 15 членов команды. На яхте есть джакузи.
Отмечается, что судно находится в Вентимильи, Италия.
О том, что яхта будет выставлена на продажу, Ярославский заявил еще в начале марта. По его словам, вырученные средства
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