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Ярославский выставил на продажу свою яхту

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Продавец оценивает ее в 49,5 млн. евро

Ярославский выставил на продажу свою яхту

worthavenueyachts.com

Новина українською

Президент "Металлиста", украинский бизнесмен Александр Ярославский выставил на продажу свою яхту Kaiser.

Продавец оценивает ее в 49,5 млн. евро.

Соответствующее объявление по продаже появилось на сайте Worth Avenue Yachts.

Шестидесятиметровая яхта Kaiser строительства немецкой компании Abeking & Rasmussen в 2011 году. В шести кабинах можно разместить 12 гостей, также предусмотрено место для 15 членов команды. На яхте есть джакузи.

Отмечается, что судно находится в Вентимильи, Италия.

О том, что яхта будет выставлена ​​на продажу, Ярославский заявил еще в начале марта. По его словам, вырученные средства он направит на программу восстановления Харькова.

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В статье: Александр Ярославский война с Россией Металлист (Харьков)
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