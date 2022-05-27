Спасатели разбирают завалы и ищут людей: россияне нанесли удары по Днепропетровской области
Орки будут гореть в аду
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российские оккупанты нанесли очередные ракетные удары по Днепропетровской области, об этом сообщает Глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в своем Telegram-канале, также предоставляет детали Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
"Днепропетровщина. 27 мая. 07:37. Беспокойная ночь и неспокойное утро. Есть несколько "прилетов". Серьезные разрушения. Спасатели разбирают завалы и ищут людей", – написал Резниченко.
"07:50. Полномасштабное военное вторжение россии в Украину, 93 сутки. На утро – три "прилета" в Днепровском районе. Сейчас информация о жертвах и масштабах разрушений выясняется. В других районах области ночь прошла спокойно", – дополнил Лукашук.
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