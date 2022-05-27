Последняя попытка до мобилизации. Генштаб рф отдал приказ готовить резервные батальоны - СМИ
Этих солдат, которые по факту совершенно не обучены, буду отправлять на смену тем, кто воюет в Украине сейчас
Getty Images/Global Images Ukraine
Российский Генштаб разослал военным округам приказ о формировании резервных батальонов из числа офицеров, контрактников и резервистов.
Об этом в интервью на YouTube-канале Майкл Наки рассказал основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев.
Группа CIT получила доступ к приказу Генштаба РФ от 11 мая. Им военные округа обязали подготовить резервные батальоны, которые отправят на 30-дневную учебу на полигонах по всей России.
Эти ориентировочно 60-70 батальонов, по мнению Левиева, могут отправить в Украину для замены потерявших боеспособность подразделений. Эксперт предположил, что это пополнение российской группировки – последняя возможность ротации без объявления мобилизации.
"Резервные батальоны могут быть сформированы из офицеров, контрактников, еще не участвующих в войне в Украине, а также резервистов, которых убедили подписать краткосрочный контракт", – заявил Левиев.
Популярное сейчас
- Сексуальная причина. Вот почему Мбаппе отказал Реалу
- В Офисе президента рассказали об условии для начала Третьей мировой войны
- M777 грузятся в Канаде, FH 70 уже стреляют – появились детали по поводу гаубиц для ВСУ
- Залужный: Нам очень тяжело, но мы стоим. ВСУ необходимо дальнобойное вооружение
- Андрей Лунин впервые стал отцом
- Красотка дня. Екс-депутат парламента Норвегии уже три месяца воюет в Украине. ФОТО
Новости по теме
- 00:06 Украинские Генштаб: Переправу через Северский Донец уничтожили американскими гаубицами М777
- 23:59 Украинские Зеленский: Текущее наступление россиян на Донбассе может сделать регион просто безлюдным
- 23:49 Украинские Гайдай: Тяжелые бои в окрестностях Северодонецка. Передвижение по трассе Лисичанск-Бахмут опасно, но не невозможно