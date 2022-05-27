Последняя попытка до мобилизации. Генштаб рф отдал приказ готовить резервные батальоны - СМИ

Российский Генштаб разослал военным округам приказ о формировании резервных батальонов из числа офицеров, контрактников и резервистов.

Об этом в интервью на YouTube-канале Майкл Наки рассказал основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев.

Группа CIT получила доступ к приказу Генштаба РФ от 11 мая. Им военные округа обязали подготовить резервные батальоны, которые отправят на 30-дневную учебу на полигонах по всей России.

Эти ориентировочно 60-70 батальонов, по мнению Левиева, могут отправить в Украину для замены потерявших боеспособность подразделений. Эксперт предположил, что это пополнение российской группировки – последняя возможность ротации без объявления мобилизации.

"Резервные батальоны могут быть сформированы из офицеров, контрактников, еще не участвующих в войне в Украине, а также резервистов, которых убедили подписать краткосрочный контракт", – заявил Левиев.