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ВСУ уничтожили еще одного российского армейского высокопоставленного чиновника

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(5 голосов)

Был лучшим на фестивале на россии, но не в войне с ВСУ

ВСУ уничтожили еще одного российского армейского высокопоставленного чиновника

фото з відкритих джерел

UA-Футбол
Новина українською

Украинские вооруженные силы ликвидировали очередного высокопоставленного чиновника российской армии. На тот свет под клеймом оккупанта отправился александр досягаев – командир десантно-штурмового батальона 104 десантно-штурмового полка, подполковник.

Об этом сообщает управление стратегических коммуникации ВСУ на своей странице в фейсбук.

"александр стал лучшим в номинации "Крылатая пехота" на фестивале "Армия россии-2021", но при встрече с украинскими воинами ему это не помогло", - говорится в сообщении.

Добавим, что панее Генштаб ВСУ обнародовал актуальную информацию по всем направлениям фронта.

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В статье: война с Россией
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Источник:
СтратКом ЗСУ

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Комментарии (2)
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Djon (Україна)
28.05.2022 в 20:20
Слава ЗСУ!
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+2
0
Alex-696 (Немирів)
28.05.2022 в 20:10
Земля йому скловатою.
Ответить
+3
0

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