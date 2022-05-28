ВСУ уничтожили еще одного российского армейского высокопоставленного чиновника

Украинские вооруженные силы ликвидировали очередного высокопоставленного чиновника российской армии. На тот свет под клеймом оккупанта отправился александр досягаев – командир десантно-штурмового батальона 104 десантно-штурмового полка, подполковник.

Об этом сообщает управление стратегических коммуникации ВСУ на своей странице в фейсбук.

"александр стал лучшим в номинации "Крылатая пехота" на фестивале "Армия россии-2021", но при встрече с украинскими воинами ему это не помогло", - говорится в сообщении.

Добавим, что панее Генштаб ВСУ обнародовал актуальную информацию по всем направлениям фронта.