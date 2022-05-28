ВСУ уничтожили еще одного российского армейского высокопоставленного чиновника
Был лучшим на фестивале на россии, но не в войне с ВСУ
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Украинские вооруженные силы ликвидировали очередного высокопоставленного чиновника российской армии. На тот свет под клеймом оккупанта отправился александр досягаев – командир десантно-штурмового батальона 104 десантно-штурмового полка, подполковник.
Об этом сообщает управление стратегических коммуникации ВСУ на своей странице в фейсбук.
"александр стал лучшим в номинации "Крылатая пехота" на фестивале "Армия россии-2021", но при встрече с украинскими воинами ему это не помогло", - говорится в сообщении.
Добавим, что панее Генштаб ВСУ обнародовал актуальную информацию по всем направлениям фронта.
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