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Германия за последние два месяца свела военную помощь Украине к минимуму - немецкие СМИ

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Зато Шольц много говорит

Германия за последние два месяца свела военную помощь Украине к минимуму - немецкие СМИ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Правительство Германии по всей видимости свело к минимуму поставки вооружений Украине в прошедшие два месяца. Об этом пишет немецкая газета Die Welt со ссылкой на документы, которые имеются у нее в распоряжении.

До сих пор канцлер Олаф Шольц отказывался посылать в Украину танки и БМП, ссылаясь на договоренности внутри НАТО. Однако, как отмечает издание, с конца марта Германия произвела всего две поставки легкого оружия Киеву.

В первой партии, полученной Киевом в середине апреля, были запчасти для пулеметов, запалы, детонирующие шнуры, рации, ручные гранаты, заряды взрывчатки и мины. Во второй в середине мая - 3000 противотанковых мин и 1600 специализированных противотанковых мин направленного действия.

Примечательно, что еще в пятницу Олаф Шольц заявлял, что Германия должна отправить оружие прямо в зону боевые действий, но это, по его словам, вызывает политические и этические вопросы внутри страны.

Добавим, что в субботу, 28 мая, канцлер Германии Олаф Шольц, а также президент Франции Эммануель Макрон в очередной раз провели телефонный разговор с президентом россии путиным. Из официальных заявлений следует, что Шольц и Макрон потребовали "немедленного прекращения огня и вывода российских войск". Они призвали путина провести "серьезные и прямые переговоры" с президентом Украины Владимиром Зеленским и достичь дипломатического урегулирования конфликта.

В ответ хуйло "предостерег западных коллег от дальнейших поставок вооружения Украине, заявив о рисках дальнейшей дестабилизации обстановки и обострения гуманитарного кризиса", пишет Немецкая волна.

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В статье: Германия война с Россией Олаф Шольц
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Источник:
DW

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Комментарии (4)
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Оlegуurсhak (Хмельницький)
29.05.2022 в 10:11
Від цієї парочі можна очікувати будь-якої підлянки. Ох чує моя дупа бути біді
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0
0
oda1979 (Запорожье)
29.05.2022 в 10:09
Лучше бы к проституткам сходили
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+1
0
Оlegуurсhak (Хмельницький)
29.05.2022 в 10:13
Так може вони потім і сходили
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0
0
can (Торонто, Львов)
29.05.2022 в 09:43
Макрон та Шольц стратили аж пiвтори години власного часу. Могли би пообiдати, або вiдвiдати гольфклуб, з тим же результатом.
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+1
0

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