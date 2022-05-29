Правительство Германии по всей видимости свело к минимуму поставки вооружений Украине в прошедшие два месяца. Об этом пишет немецкая газета Die Welt со ссылкой на документы, которые имеются у нее в распоряжении.

До сих пор канцлер Олаф Шольц отказывался посылать в Украину танки и БМП, ссылаясь на договоренности внутри НАТО. Однако, как отмечает издание, с конца марта Германия произвела всего две поставки легкого оружия Киеву.

В первой партии, полученной Киевом в середине апреля, были запчасти для пулеметов, запалы, детонирующие шнуры, рации, ручные гранаты, заряды взрывчатки и мины. Во второй в середине мая - 3000 противотанковых мин и 1600 специализированных противотанковых мин направленного действия.

Примечательно, что еще в пятницу Олаф Шольц заявлял, что Германия должна отправить оружие прямо в зону боевые действий, но это, по его словам, вызывает политические и этические вопросы внутри страны.

Добавим, что в субботу, 28 мая, канцлер Германии Олаф Шольц, а также президент Франции Эммануель Макрон в очередной раз провели телефонный разговор с президентом россии путиным. Из официальных заявлений следует, что Шольц и Макрон потребовали "немедленного прекращения огня и вывода российских войск". Они призвали путина провести "серьезные и прямые переговоры" с президентом Украины Владимиром Зеленским и достичь дипломатического урегулирования конфликта.

В ответ хуйло "предостерег западных коллег от дальнейших поставок вооружения Украине, заявив о рисках дальнейшей дестабилизации обстановки и обострения гуманитарного кризиса", пишет Немецкая волна.