россияне создали плацдарм на Змеином, на Криворожском направлении враг минирует побережье Ингульца

российские оккупанты разместили на украинском острове Змеиный модернизированные ракетные комплексы, станции радиоэлектронной борьбы и другое вооружение, как сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.

Он пояснил, что это поможет оркам обеспечить потенциальное огневое прикрытие возможного десантирования вражеских ДРГ или массированные обстрелы побережья Одесской области.

Также на Криворожском направлении российские оккупанты строят укрепления и минируют побережье реки Ингулец. Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Александр Вилкул. Рашисты срывают плиты с дорог, чтобы построить себе укрепления, также оккупанты продолжают обстрелы по всей линии соприкосновения из всех видов РСЗО, ствольной артиллерии, танков и минометов.