  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. "Для финализации некоего документа". В Кремле назвали условия встречи Зеленского и путина
В тренде

"Для финализации некоего документа". В Кремле назвали условия встречи Зеленского и путина

Общие новости
(1 голосов)

Однако сейчас работа над "документом" остановлена

"Для финализации некоего документа". В Кремле назвали условия встречи Зеленского и путина

Matthias Oesterle / Zuma / Scanpix / LETA

Новина українською

Пресс-секретарь президента рф дмитрий песков заявил, что встреча президента Украины Владимира Зеленского с путиным возможна только для финализации "некоего документа". На данный момент работа над ним остановлена.

Об этом сообщает ТАСС.

Читайте такжеГосдеп в ближайшие дни заявит о новой военной помощи Украине

По его словам, что такую встречу "никто не исключает, никогда не исключал", но ее необходимо подготовить.

"Есть смысл встречаться путину и Зеленскому только для того, чтобы финализировать некий документ", - сказал песков.

Песков уточнил, что работа над таким документом "была остановлена достаточно давно и с тех пор не возобновлялась".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владимир Путин война с Россией Владимир Зеленский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде