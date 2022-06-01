"Для финализации некоего документа". В Кремле назвали условия встречи Зеленского и путина

Пресс-секретарь президента рф дмитрий песков заявил, что встреча президента Украины Владимира Зеленского с путиным возможна только для финализации "некоего документа". На данный момент работа над ним остановлена.

Об этом сообщает ТАСС.

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По его словам, что такую встречу "никто не исключает, никогда не исключал", но ее необходимо подготовить.

"Есть смысл встречаться путину и Зеленскому только для того, чтобы финализировать некий документ", - сказал песков.

Песков уточнил, что работа над таким документом "была остановлена достаточно давно и с тех пор не возобновлялась".