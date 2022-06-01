"Для финализации некоего документа". В Кремле назвали условия встречи Зеленского и путина
Однако сейчас работа над "документом" остановлена
Matthias Oesterle / Zuma / Scanpix / LETA
Пресс-секретарь президента рф дмитрий песков заявил, что встреча президента Украины Владимира Зеленского с путиным возможна только для финализации "некоего документа". На данный момент работа над ним остановлена.
Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, что такую встречу "никто не исключает, никогда не исключал", но ее необходимо подготовить.
"Есть смысл встречаться путину и Зеленскому только для того, чтобы финализировать некий документ", - сказал песков.
Песков уточнил, что работа над таким документом "была остановлена достаточно давно и с тех пор не возобновлялась".
Популярное сейчас
- В Лимане ранен главарь донецких боевиков Пушилин - источники
- Шотландия - Украина: где и когда смотреть матч отбора на Чемпионат мира-2022
- Операция "дон гон дон". В Украине уничтожили подполковника из полка имени кадырова
- Днепропетровская, Николаевская, Запорожская и Одесская области: россияне совершили ракетный обстрел
- Красотка дня. Эффектная девушка юной звезды киевского Динамо. ФОТО
- Мерсисайдские красотки. Невероятные жены и девушки футболистов Ливерпуля. ФОТО
Новости по теме
- 09:07 Украинские Зеленский может согласиться на трехсторонние переговоры с путиным и Эрдоганом
- 09:36 Украинские Германия за последние два месяца свела военную помощь Украине к минимуму - немецкие СМИ
- 21:57 Украинские "Переговоры ведет отдельная "делегация" по линии фронта". Михаил Подоляк высмеял очередную ложь россиян