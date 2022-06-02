И требуют выкуп: россияне угоняют на войну украинских мужчин с временно оккупированных территорий

россияне массово угоняют мужчин с временно оккупированных территорий на войну. Сумма за "возвращение к нормальной жизни" зависит от состояния семьи и колеблется в пределах от 10 до 30 тыс. долларов США.

Об этом свидетельствуют новые перехваты, а также оперативная информация СБУ, полученная с временно оккупированных территорий. Например, вот несколько обращений граждан к так называемой "временной военной администрации россии" в Мелитополе Запорожской области:

"Только что приехали ваши ребята, с комендатуры, закрыли моего мужа в багажник и увезли. Ни документы не предоставили, нигде ничего… Скрутили, загрузили в багажник. Машину забрали, мотоблок… сказали, что они с полиции… У меня мужа забрали и сказали, что увезли в Мелитополь в 58-ю армию или 58-я армия забрала. Как мне быть?"

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На все эти и десятки других озабоченных вопросов украинцев, у которых похитили родных, примерно одинаковый ответ: "Приезжайте, такие вопросы по телефону не решаются…" Уже по приезду этим родственникам озвучивают прайс и начинаются торги. СБУ системно фиксирует преступления орков и их пособников. С начала полномасштабной агрессии россии украинская спецслужба разоблачила более 360 российских агентов и более 5 тысяч коллаборантов.