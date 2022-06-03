Все – тут. Зеленский записал новое видеообращение, сделав отсылку к легендарному ролику за 25.02

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам Украины:

"Лидер фракции тут, глава офиса Президента тут, премьер-министр Украины Шмыгаль тут, Подоляк тут, Президент тут. Наша команда – намного больше. Вооруженные силы Украины тут. Самое главное, что наш народ, народ нашего государства – тут. Защищаем Украину уже 100 дней, победа за нами. Слава Украине! Героям слава!"

Владимир Александрович почти слово в слово повторил свою речь из вирусного ролика, датированного 25 февраля. Тогда, в начале войны, Президент так успокоил граждан Украины, дав понять, что никто из его команды не покинул страну в тяжелый момент: