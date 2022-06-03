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Все – тут. Зеленский записал новое видеообращение, сделав отсылку к легендарному ролику за 25.02

Общие новости
(1 голосов)

Все мы помним то видео

Все – тут. Зеленский записал новое видеообращение, сделав отсылку к легендарному ролику за 25.02

Зе

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам Украины:

"Лидер фракции тут, глава офиса Президента тут, премьер-министр Украины Шмыгаль тут, Подоляк тут, Президент тут. Наша команда – намного больше. Вооруженные силы Украины тут. Самое главное, что наш народ, народ нашего государства – тут. Защищаем Украину уже 100 дней, победа за нами. Слава Украине! Героям слава!"

Владимир Александрович почти слово в слово повторил свою речь из вирусного ролика, датированного 25 февраля. Тогда, в начале войны, Президент так успокоил граждан Украины, дав понять, что никто из его команды не покинул страну в тяжелый момент:

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский Денис Шмыгаль Михаил Подоляк Давид Арахамия Андрей Ермак
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Комментарии (2)
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C_Ballack (Днепр)
03.06.2022 в 13:29
А Порошенко, Юля, Турчинов , Сеня-стена, Гройсман, Ляшко - где? Где этот цвет нации?
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aleks68
03.06.2022 в 13:57
чмо зелёное лижи своим "кумирам"молча и не гавкай.твой ...."цвет нации" (янелох и другие)ещё получат своё.за "успехи"в обороне страны.у вас ....всегда виноваты порошенко,юля,турчинов и т.д. а у самих рыло в пуху дальше некуда. ...... "святоши"
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