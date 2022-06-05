В Киеве и Одессе прогремели взрывы

Ранним утром в воскресенье, 5 июня, зафиксировано несколько взрывов в Киеве и Одессе.

Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, в Киеве взрывы произошли в Дарницком и Днепровском районах. Соответствующие службы уже трудятся на месте. Кличко не уточнил, что стало причиной взрывов.

В одном из районов на месте взрыва произошел сильный пожар. При этом СМИ публикуют видео пролета ракеты над столицей.

В Одессе взрывы были зафиксированы примерно в 5 утра. По предварительной информации, сработала противовоздушная оборона. Впрочем, официальных сообщений еще не было.

Добавим, что под утро была объявлена ​​воздушная тревога на всей территории не оккупированной Украины.