В Киеве и Одессе прогремели взрывы
Враг снова атакует
На місці вибуху у столиці сталась пожежа
Ранним утром в воскресенье, 5 июня, зафиксировано несколько взрывов в Киеве и Одессе.
Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, в Киеве взрывы произошли в Дарницком и Днепровском районах. Соответствующие службы уже трудятся на месте. Кличко не уточнил, что стало причиной взрывов.
В одном из районов на месте взрыва произошел сильный пожар. При этом СМИ публикуют видео пролета ракеты над столицей.
В Одессе взрывы были зафиксированы примерно в 5 утра. По предварительной информации, сработала противовоздушная оборона. Впрочем, официальных сообщений еще не было.
Добавим, что под утро была объявлена воздушная тревога на всей территории не оккупированной Украины.
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