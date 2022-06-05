  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В Киеве и Одессе прогремели взрывы
В тренде

В Киеве и Одессе прогремели взрывы

Общие новости
(1 голосов)

Враг снова атакует

В Киеве и Одессе прогремели взрывы

На місці вибуху у столиці сталась пожежа

Новина українською

Ранним утром в воскресенье, 5 июня, зафиксировано несколько взрывов в Киеве и Одессе.

Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, в Киеве взрывы произошли в Дарницком и Днепровском районах. Соответствующие службы уже трудятся на месте. Кличко не уточнил, что стало причиной взрывов.

В одном из районов на месте взрыва произошел сильный пожар. При этом СМИ публикуют видео пролета ракеты над столицей.

В Одессе взрывы были зафиксированы примерно в 5 утра. По предварительной информации, сработала противовоздушная оборона. Впрочем, официальных сообщений еще не было.

Добавим, что под утро была объявлена ​​воздушная тревога на всей территории не оккупированной Украины.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Киев Одесса война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде