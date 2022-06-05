Сечеславские десантники уничтожили ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор"
С помощью ПЗРК "Игла"
Украинские защитники продолжают защищать нашу землю и небо.
Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ сообщает, что сегодня Сечеславские десантники отправили за российским кораблем очередную воздушную цель российских оккупантов.
В Донецкой области наши воины 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ ВС Украины с ПЗРК "Игла" в очередной раз успешно "приземлили" вражеский ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор".
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