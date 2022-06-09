Министр молодежи и спорта рассказал, сколько молодёжных центров разрушили, повредили и оккупировали россияне
Большинство уцелевших молодежных центров переориентировали деятельность на помощь гражданскому населению
mms.gov.ua
Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявляет, что российские войска разрушили, повредили или оккупировали 73 молодежных центра.
"До полномасштабного вторжения РФ в Украине функционировало более 300 молодежных центров и пространств. В настоящее время 20 из них разрушены полностью или повреждены, еще 53 оказались на временно оккупированной территории", - приводит слова Гутцайта пресс-служба ведомства.
По его словам, с 24 февраля большинство уцелевших молодежных центров переориентировали деятельность на помощь гражданскому населению: сейчас они работают как гуманитарные штабы, шелтеры, пространство для помощи детям, внутренне перемещенным лицам, благотворительные фонды.
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