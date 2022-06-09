"Мрут как мухи". Россияне вывели остатки бурятов из Северодонецка

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что оккупанты вывезли из Северодонецка остатки бурят, потому что те значительно слабее украинских защитников.

"Мрут как мухи. Рашисты забрали остатки бурят из Северодонецка, потому что те не выдерживают боев с украинскими защитниками. Продолжаются ожесточенные бои внутри Северодонецка. Буряты отступили, потому что значительно слабее наших защитников", - написал Гайдай.

Также, по его словам, оккупанты мощно обстреливают Лисичанск из большого калибра, который пробивает бетон.

Горожанам крайне опасно находиться, даже в укрытиях.