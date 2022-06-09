  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. "Мрут как мухи". Россияне вывели остатки бурятов из Северодонецка
В тренде

"Мрут как мухи". Россияне вывели остатки бурятов из Северодонецка

Общие новости
Обновлено
(3 голосов)

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай

"Мрут как мухи". Россияне вывели остатки бурятов из Северодонецка

фото из свободных источников

Новина українською

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что оккупанты вывезли из Северодонецка остатки бурят, потому что те значительно слабее украинских защитников.

"Мрут как мухи. Рашисты забрали остатки бурят из Северодонецка, потому что те не выдерживают боев с украинскими защитниками.

Продолжаются ожесточенные бои внутри Северодонецка. Буряты отступили, потому что значительно слабее наших защитников", - написал Гайдай.

Читайте также"Угрозы окружения наших сил пока нет" - большое интервью Сергея Гайдая по ситуации на Луганщине

Также, по его словам, оккупанты мощно обстреливают Лисичанск из большого калибра, который пробивает бетон.

Горожанам крайне опасно находиться, даже в укрытиях.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Сергей Гайдай
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде