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российские оккупанты ударили Ураганами по Днепропетровщине и Ониксами по Одесской области

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Орки будут гореть в аду

российские оккупанты ударили Ураганами по Днепропетровщине и Ониксами по Одесской области

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий

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Ночью, 14 июня, россияне обстреляли Днепропетровскую область из РСЗО "Ураган". Об этом сообщили Глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко и Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

"Днепропетровщина. 14 июня. 07:45. Ночь показалась неспокойной. Враг снова обстрелял два района нашей области – Криворожский и Синельниковский. Ударил из "Ураганов" по Апостоловской и Покровской громадам. Люди предварительно не пострадали. В Покровской громаде повреждены дома. На месте обстрела работают пиротехники – обследуют территорию", – сказал Резниченко.

Также около 8-ми утра посыпались сообщения о взрывах в Одессе. В Оперативном Командовании "Юг" сообщили, что взрывы, на самом деле, были, но не в областном центре, а на территории области. И эти взрывы были результатом работы сил украинской ПВО, две российские ракеты "Оникс" были выпущены из берегового ракетного комплекса с территории временно оккупированного Крыма, но были уничтожены.

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В статье: война с Россией Николай Лукашук Валентин Резниченко ОК Юг ОК Південь
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Источник:
t.me/dnipropetrovskaODA

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