64 защитника Азовстали. В Запорожской области прошел обмен телами погибших военнослужащих
Часть войны
minre.gov.ua
Украина вернула тела еще 64 павших героических защитников "Азовстали". В Запорожской области прошла очередная операция по обмену телами погибших военнослужащих. Теперь семьи погибших смогут достойно похоронить героев Украины.
Соответствующая договоренность была достигнута в результате переговоров с участием Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олега Котенко.
Операция проводилась при сотрудничестве Минреинтеграции, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ВСУ и других силовых структур Украины. Процесс возвращения тел погибших украинских армейцев продолжается. Он проходит в соответствии с нормами Женевской конвенции.
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