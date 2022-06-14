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64 защитника Азовстали. В Запорожской области прошел обмен телами погибших военнослужащих

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Часть войны

64 защитника Азовстали. В Запорожской области прошел обмен телами погибших военнослужащих

minre.gov.ua

Новина українською

Украина вернула тела еще 64 павших героических защитников "Азовстали". В Запорожской области прошла очередная операция по обмену телами погибших военнослужащих. Теперь семьи погибших смогут достойно похоронить героев Украины.

Соответствующая договоренность была достигнута в результате переговоров с участием Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олега Котенко.

Операция проводилась при сотрудничестве Минреинтеграции, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ВСУ и других силовых структур Украины. Процесс возвращения тел погибших украинских армейцев продолжается. Он проходит в соответствии с нормами Женевской конвенции.

Читайте такжеС территории Азовстали удалось вывезти уже 220 тел погибших украинских солдат

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В статье: война с Россией Герои Украины Азовсталь
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Источник:
minre.gov.ua

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