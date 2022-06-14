Папа Римский Франциск говорит, что не поддерживает Путина, но считает, что войну "спровоцировали"

Папа Римский Франциск заявил, что не поддерживает президента страны-агрессора Владимира Путина, но при этом намекнул, что не готов условно все делить на черное и белой.

Об этом он сказал в интервью нескольким иезуитским журналам, которое приводит Civiltà Cattolica.

Интересно, что интервью было записоно еще месяц назад, но итальянские СМИ опубликовали его только сейчас.

"Мы должны отойти от обычной модели "Красной Шапочки": Красная Шапочка была хорошей, а волк плохим. Здесь нет метафизического добра и зла. Появляется что-то глобальное, с элементами, которые очень переплетаются", - сказал папа, комментируя войну в Украине.

Он вспомнил разговор с одним из глав государства за два месяца войны: "Он сказал мне, что его очень волнует то, как движется НАТО. Я спросил, почему, а он ответил: "Гавкают у ворот России. И они не понимают, что русские - имперцы и не позволят никакой иностранной силе приблизиться к ним". Он заключил: "Ситуация может привести к войне". Таково было его мнение".

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"То, что мы видим, - это жестокость, с которой эту войну ведут войска, как правило, наемные, которые используются россиянами. Но опасность заключается в том, что мы видим только это, ужасное, и не видим всей развертывающейся за драмы за этой войной, которую, возможно, как-то спровоцировали или не предотвратили. И я наблюдаю интерес к испытаниям и продаже оружия. Это очень грустно", - заявил Папа Римский.

Он возразил, что из-за таких слов кто-нибудь может подумать, что Папа Римский поддерживает Путина.

"Было бы упрощенно и неправильно говорить такое. Я просто против сведения сложности к различию между хорошим и плохим, не думая о корнях и интересах, которые очень сложны. Пока мы видим ярость, жестокость российских войск, мы не должны забывать о проблемах, чтобы попробовать их решить", – отметил папа.

В то же время Франциск выразил восхищение героизмом украинского народа.

"Украина является экспертом в страданиях из-за рабства и войны. Это богатая страна, которая всегда была разрезана волей тех, кто хотел завладеть ею, чтобы эксплуатировать. Словно сама история сформировала Украину как страну-героя. Этот героизм трогает наши сердца", - сказал он.

"Я бы очень хотел подчеркнуть этот момент: героизм украинского народа. Перед нашими глазами разворачивается ситуация мировой войны, глобальных интересов, продажи оружия и геополитического присвоения, - и мученическая жертва героического народа", - добавил папа.

Он также напомнил, что было решено отменить его встречу с патриархом РПЦ Кириллом в июне, и выразил надежду, что подобная встреча состоится в сентябре в Казахстане.