WePlay Holding выступит официальным медиапартнером благотворительного матча Gramy dla Ukraine, который проведет Марчин Гортат

Благотворительная баскетбольная игра, организованная экс-игроком НБА Марчином Гортатом, инвестором Polska Esportowa Liga, состоится 16 июня на стадионе Lodz Atlas Arena в Польше. Все средства продажи билетов пойдут на приобретение продуктов питания, медикаментов и аптечек для Вооруженных Сил Украины.

16 июня в польской Лодзи состоится благотворительный баскетбольный матч "Gramy dla Ukraine" (Играем за Украину). В рамках мероприятия все средства продажи билетов будут переданы в поддержку Вооруженных Сил Украины, для приобретения продуктов питания, лекарств и аптечек. Официальным медиапартнером матча выступит украинская киберспортивная медиагруппа WePlay Holding – компания будет оказывать проекту информационную поддержку. Организатором мероприятия выступает благотворительный фонд Marcin Gortat Foundation, созданный польским баскетболистом Марчином Гортатом, много лет игравшим в NBA.

Соревнования пройдут в формате 4х4 между командой Gortat Team и WOJSKO POLSKIE. Команда Gortat Team состоит из молодых и талантливых спортсменов, которыми занимается Marcin Gortat Foundation. За команду WOJSKO POLSKIE будут выступать действующие военнослужащие польской армии. Проект реализуется под патронатом Посольства Украины в Республике Польша и Кризисного координационного центра при Посольстве Украины в Республике Польша. Чтобы купить билеты на матч, пожалуйста, нажмите здесь. Чтобы просмотреть онлайн матч, перейдите на эту страницу. Все вырученные средства будут направлены на помощь Украине.

"В этом году матч имеет жизненно важную цель – мы будем играть за Украину. Только объединившись, мы сможем поддержать украинцев и помочь им выстоять. Таким образом, каждый посетитель получает сразу две вещи – возможность посмотреть баскетбольное шоу и помогать тем, кто этого больше всего нуждается", – говорит Марчин Гортат, основатель Marcin Gortat Foundation.

"Этот проект является ярким примером того, как стираются границы между киберспортом и традиционными видами спорта, такими как баскетбол. Несмотря на разные истории и пути, наши отрасли создают общие проекты, объединенные одной благородной миссией", – комментирует Елена Дальская-Латошевич, директор по PR и коммуникациям WePlay Holding.

После матча Фонд Марчина Гортата поделится отчетами о сборе средств на официальных каналах фонда. Также WePlay Holding разыграет несколько билетов на матч в своих социальных сетях – Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn. Подписывайтесь на страницы, чтобы не упустить анонс.