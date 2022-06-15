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Лидер Китая Си Цзиньпин в разговоре с путиным не захотел назвать россию агрессором

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Китай продолжает вести свою игру

Лидер Китая Си Цзиньпин в разговоре с путиным не захотел назвать россию агрессором

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Китайский лидер Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Во время которой стороны обсуждали Украину.

Об этом сообщает National Post со ссылкой на китайское государственное агентство CCTV.

Как информирует издание, в разговоре с Путиным президент Китая отказался осудить действия России в Украине или признать их вторжением и при этом "призвал к решению проблемы путем переговоров".

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Также Си Цзиньпин сказал президенту России, что все стороны должны работать над урегулированием ситуации в Украине "ответственным степени", а также заявил, что Китай готов помочь решить проблему.

"Каждая из заинтересованных сторон должна занимать ответственную позицию, способствуя правильному урегулированию кризиса в Украине. Китай готов продолжить свою конструктивную роль", - цитирует издание главу Китая.

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В статье: Владимир Путин война с Россией
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