Все дело в Польше. Лукашенко объяснил, зачем собирает армию на границе с Украиной
«Я вам покажу, откуда готовилось нападение…»
фото из свободных источников
В четверг, 16 июня, Президент Украины Владимир Зеленский поручил провести проверку готовности ВСУ в четырех областях в связи с концентрацией белорусский войск на границе.
А уже в пятницу самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его стране угрожает Польша, поскольку та планирует захватить западную часть Украины.
"Тут нам придется реагировать. Потому что мы не можем допустить, чтобы нас вообще поляки окружили. Это опасный вариант. И я когда-то сказал: еще украинцы нас попросят с россиянами, чтобы мы им помогли сохранить целостность. Чтобы не оттяпали.
Поэтому мне приходится и на Западе держать вооруженные силы начеку, и на юге. Десять подразделений выстроил вдоль границы за спиной у пограничников, чтобы не влезли в Беларусь. А такие мысли были", - указал Лукашенко.
Отметим, что Генштаб ВСУ постоянно предупреждает об угрозе российских ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси по Украине.
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