  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. путин заявил, что россия не против вступления Украины в ЕС
В тренде

путин заявил, что россия не против вступления Украины в ЕС

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Непонятное заявление

путин заявил, что россия не против вступления Украины в ЕС

Getty Images

Новина українською

Президент рф владимир путин заявил, что Москва не будет выступать против вступления Украины в Европейский Союз.

Об этом он заявил в пятницу, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает "Европейская правда".

"Мы ничего не имеем против, это не военный блок. И мы никогда не были против. Мы выступали против военного освоения территории Украины. А против экономической интеграции мы ничего не имели против", – сказал российский президент.

Он добавил, что то, будет ли вступление в Евросоюз в пользу Украины, – это "вопрос украинцев и украинской власти на сегодняшний день".

Читайте такжеЕврокомиссия официально предложила предоставить Украине статус кандидата на вступление в EC

"Структура украинской экономики такова, что при вступлении в ЕС она потребует много субсидий и превратится в полуколонию", – сказал Путин.

Как сообщалось, ранее российские официальные чиновники выступали против вступления Украины в ЕС, мотивируя это тем, что он превратился в "военный блок".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владимир Путин война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде