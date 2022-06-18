Секретарь СНБО: Не понимаю, с какого испуга Подоляк сейчас голос армии. Я его видел только на пеньках януковича

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов раскритиковал заявление советника главы ОП Михаила Подоляка, выставившего список нужного Украине оружия в борьбе против россии:

“Я не понимаю, почему он делает такие заявления. Он представитель Генштаба? Я его видел только на пеньках у януковича. Не понимаю, с какого испуга он сейчас голос армии. Такие вещи должны говорить Залужный, Шаптала и министр обороны”, - сказал Данилов.

Напомним, что в списке Подоляка было 1000 гаубиц калибра 155 мм; 300 РСЗО; 500 танков; 2000 единиц бронетехники; 1000 дронов. Просьбу с предоставлением такого количества оснастки он сделал 13 июня в своем Twitter.