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Секретарь СНБО: Не понимаю, с какого испуга Подоляк сейчас голос армии. Я его видел только на пеньках януковича

Общие новости
(1 голосов)

Недоразумение в кулуарах

Секретарь СНБО: Не понимаю, с какого испуга Подоляк сейчас голос армии. Я его видел только на пеньках януковича

Фото: Getty Images

Новина українською

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов раскритиковал заявление советника главы ОП Михаила Подоляка, выставившего список нужного Украине оружия в борьбе против россии:

“Я не понимаю, почему он делает такие заявления. Он представитель Генштаба? Я его видел только на пеньках у януковича. Не понимаю, с какого испуга он сейчас голос армии. Такие вещи должны говорить Залужный, Шаптала и министр обороны”, - сказал Данилов.

Напомним, что в списке Подоляка было 1000 гаубиц калибра 155 мм; 300 РСЗО; 500 танков; 2000 единиц бронетехники; 1000 дронов. Просьбу с предоставлением такого количества оснастки он сделал 13 июня в своем Twitter.

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В статье: война с Россией Михаил Подоляк Алексей Данилов
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Источник:
liga.net

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Комментарии (2)
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LEVgcUqs (Чернігів)
18.06.2022 в 17:01
Ну хто в їх там керує, і хто віщує, і від кого віщує, і про вбитих за день усі розповідають. А тому і не знають як Чонгар замінували , а хто розмінував. Хаос в Україні, і кого ж слухати і хто має право виступати?. То чому ж виступають ті, хто по пеньках Януковича стрибав?.
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
18.06.2022 в 16:54
Бо клепки "0"..
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