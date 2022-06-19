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Обстрелы российской армии за последние сутки разрушили и повредили несколько десятков домов в Гуляйполе

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Нет участка фронта, где оккупанты не уничтожали бы мирные цели

Обстрелы российской армии за последние сутки разрушили и повредили несколько десятков домов в Гуляйполе

Фото: Запорожская ОВА

Новина українською

Запорожская областная военная администрация в своем телеграм-канале сообщила о разрушениях, нанесенных оккупантами в Гуляйполе. Попадания зафиксированы в нескольких десятках приватных домов.

Об ущербе за последние сутки в ОВА сообщили местные жители. Осколки ракет попали в магазин, маслобойница, и Ореховская РЭС.

Отмечается, что пострадавших доставили в больницу с разными повреждениями разной степени.

Ранее сообщалось о продвижении ВСУ в Запорожской области к Мелитополю. Мэр Иван Федоров заявил, что защитники уже на 10 км ближе к городу.

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В статье: война с Россией Гуляйполе
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Источник:
t.me/zoda_gov_ua

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