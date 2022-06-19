Обстрелы российской армии за последние сутки разрушили и повредили несколько десятков домов в Гуляйполе
Нет участка фронта, где оккупанты не уничтожали бы мирные цели
Фото: Запорожская ОВА
Запорожская областная военная администрация в своем телеграм-канале сообщила о разрушениях, нанесенных оккупантами в Гуляйполе. Попадания зафиксированы в нескольких десятках приватных домов.
Об ущербе за последние сутки в ОВА сообщили местные жители. Осколки ракет попали в магазин, маслобойница, и Ореховская РЭС.
Отмечается, что пострадавших доставили в больницу с разными повреждениями разной степени.
Ранее сообщалось о продвижении ВСУ в Запорожской области к Мелитополю. Мэр Иван Федоров заявил, что защитники уже на 10 км ближе к городу.
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Источник:t.me/zoda_gov_ua
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