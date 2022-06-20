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Россияне обстреляли Одессу и Харьков

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"Привет" от русского мира

Россияне обстреляли Одессу и Харьков

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий

Новина українською

В понедельник, 20 июня после 14 часов россияне нанесли удары по Одессе и Харькову.

По информации СМИ, в Одессе зафиксировано, по меньшей мере, два «прилета» ракет. Власти и военные предупреждают о возможности повторных ударов.

Харьков, скорее всего, обстреляли из артиллерии. Над городом после удара виднеется много черного дыма.

Информации о результатах обстрелов пока нет.

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В статье: Одесса Харьков война с Россией
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