Россияне обстреляли Одессу и Харьков
"Привет" от русского мира
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий
В понедельник, 20 июня после 14 часов россияне нанесли удары по Одессе и Харькову.
По информации СМИ, в Одессе зафиксировано, по меньшей мере, два «прилета» ракет. Власти и военные предупреждают о возможности повторных ударов.
Харьков, скорее всего, обстреляли из артиллерии. Над городом после удара виднеется много черного дыма.
Информации о результатах обстрелов пока нет.
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