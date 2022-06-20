Россияне обстреляли Одессу и Харьков

В понедельник, 20 июня после 14 часов россияне нанесли удары по Одессе и Харькову.

По информации СМИ, в Одессе зафиксировано, по меньшей мере, два «прилета» ракет. Власти и военные предупреждают о возможности повторных ударов.

Харьков, скорее всего, обстреляли из артиллерии. Над городом после удара виднеется много черного дыма.

Информации о результатах обстрелов пока нет.