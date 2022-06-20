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Из-за сопротивления местных россияне перенесли "присоединение" оккупированных территорий - разведка

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Теперь планируют "присоединение" на осень

Из-за сопротивления местных россияне перенесли "присоединение" оккупированных территорий - разведка

фото из свободных источников

Новина українською

По данным разведки, массовое сопротивление на оккупированных территориях сорвало россиянам планы относительно "добровольного" присоединения регионов и его в очередной раз перенесли – на осень.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"По новым планам россияне преследуют цель постепенно менять военную администрацию на т.н. гражданскую. Однако из-за сопротивления местных дедлайн по имитации налаживания мирной жизни в очередной раз перенесен. Теперь на осень", - говорится в сообщении.

К тому же россияне планируют наладить на юге российское "правовое поле" и запустить учебный год. Последнее, в частности, посредством преподавателей из оккупированного Крыма, ведь большинство местных преподавателей отказываются сотрудничать или покинули регион.

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Силы спецопераций отмечают: несмотря на репрессии, местные продолжают сопротивление, поэтому о никаком "добровольном" присоединении речь не идет.

"При этом, учитывая, что сопротивление имеет растущую тенденцию, то, скорее всего, россиянам и дальше придется переносить конечный срок передачи власти "гражданской администрации", то есть кучке коллаборантов", - говорится в сообщении.

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В статье: война с Россией
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