Украинский джокер. Сегодня отмечает День рождения надающий Днепра-1

Артём Александрович Довбик родился 21 июня 1997 года в Черкассах. Нападающий выступает за "Днепр-1" и национальную сборную Украины. Футболисту исполняется 25 лет.

Довбик - воспитанник черкасского футбола, где и начинал заниматься футболом в школе местного клуба "Славутич". В возрасте 16 лет получил приглашение от академии харьковского "Металлиста", но досадная травма не дала ему возможности показать весь свой потенциал. Артему пришлось вернуться в Черкассы, где он позже подписал контракт с черкасским "Днепром".

Летом 2015 года Довбик стал игроком другого клуба с названием "Днепр" из одноименного города. Однако в основной команде юный игрок не смог закрепиться и был отправлен в молодежный состав. Затем нападающего отдали до конца сезона в аренду в молдовскую "Зарю. Правда, и там украинец не смог стать игроком основы.

В конце 2017 года форвард получил приглашение поиграть в другом клубе за границей, когда подписал контракт с датским "Мидтьюлланном". Вместе с клубом из Дании он становился чемпионом страны (2017/18) и обладателем Кубка (2018/19). Осенью 2019 года был был отдан в аренду в другой датский клуб - "Сённерйюск". Но и здесь игрок не смог закрепиться.

Летом 2020 года Довбик вернулся в Украину, подписав контракт с командой "Днепр-1". Дебют за сборную Украины в официальном матче пришелся в марте прошлого года на матч отбора на ЧМ-2022 с Казахстаном (1:1). Также минувшим летом на Евро-2020 Артем, удачно выходящий на замену, запомнился решающий голом в ворота Швеции (2:1).