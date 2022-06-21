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Шольц пообещал вооружение Украине "столько, сколько потребуется"

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Также бундесканцлер в очередной раз одобрил санкции против России

Шольц пообещал вооружение Украине "столько, сколько потребуется"

Getty Images / Global Images Ukraine

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Германия будет отправлять вооружения Украине "столько, сколько потребуется", и не откажется от санкций против страны-оккупанта России, хотя эти меры также больно бьют по немецкой экономике и карману граждан. Об этом канцлер Олаф Шольц заявил на Дне немецкой промышленности в Берлине, пишет Die Welt.

"С момента поездки в Украину для меня как никогда ясны две вещи: Украина принадлежит к нашей европейской семье. Мы продолжим поддерживать ее оружием до тех пор, пока Украина нуждается в нашей поддержке", – подчеркнул он.

По словам канцлера, Запад "не приемлет насильственное нападение на Украину, и потому "обширно" снабдил ее оружием, а против России ввел вместе "беспрецедентно жесткие санкции".

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"Эти санкции действительно работают. Да, эти санкции наносят ущерб и нам самим. Они наносят ущерб нашим компаниям, но они важны. Свобода, демократия, солидарность с друзьями и партнерами имеют свою цену. И мы готовы ее заплатить", – сказал Шольц.

Также Шольц вспомнил разрушенный Ирпень под Киевом, который ему показали 16 июня: "Я никогда не забуду картины ужаса, которые я там увидел".

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В статье: война с Россией Олаф Шольц
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