Шольц пообещал вооружение Украине "столько, сколько потребуется"
Также бундесканцлер в очередной раз одобрил санкции против России
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Германия будет отправлять вооружения Украине "столько, сколько потребуется", и не откажется от санкций против страны-оккупанта России, хотя эти меры также больно бьют по немецкой экономике и карману граждан. Об этом канцлер Олаф Шольц заявил на Дне немецкой промышленности в Берлине, пишет Die Welt.
"С момента поездки в Украину для меня как никогда ясны две вещи: Украина принадлежит к нашей европейской семье. Мы продолжим поддерживать ее оружием до тех пор, пока Украина нуждается в нашей поддержке", – подчеркнул он.
По словам канцлера, Запад "не приемлет насильственное нападение на Украину, и потому "обширно" снабдил ее оружием, а против России ввел вместе "беспрецедентно жесткие санкции".
"Эти санкции действительно работают. Да, эти санкции наносят ущерб и нам самим. Они наносят ущерб нашим компаниям, но они важны. Свобода, демократия, солидарность с друзьями и партнерами имеют свою цену. И мы готовы ее заплатить", – сказал Шольц.
Также Шольц вспомнил разрушенный Ирпень под Киевом, который ему показали 16 июня: "Я никогда не забуду картины ужаса, которые я там увидел".
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