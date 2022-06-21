Семенченко выпустили под домашний арест под поручительство главы ГУР Буданова

Киевский апелляционный суд изменил Семену Семенченко меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест, Главное управление разведки Министерства обороны просило отпустить командира батальона "Донбасс" защищать Украину.

Об этом, ссылаясь на решение суда, сообщает Украинская правда.

13 июня начальник ГУР Кирилл Буданов обратился в Киевский апелляционный суд и Шевченковский районный суд Киева с письмами, в которых ручался за Семена Семенченко.

В письмах говорилось, что Семенченко "обладает высокими организационными качествами, успешно действовал как командир подразделения, руководил и непосредственно организовывал оборону населенных пунктов и территорий", поэтому "сейчас его организаторские способности принесут пользу стране и обороне".

Буданов отметил, что Семенченко неоднократно заявлял о желании принять участие в обороне государства, а верховный главнокомандующий Владимир Зеленский допускал привлечение к обороне государства опытных бойцов, которые находятся под стражей или отбывают наказание.

Глава ГУР также указал, что Семенченко обвиняется в преступлениях, не связанных с угрозой жизни и здоровью граждан, и его вина не доказана.

Большинство обвиняемых по этому делу исполняют долг по обороне Украины с оружием в руках в официальных подразделениях, подчеркнул Буданов.

Он добавил, что семья Семенченко находится в Киеве, а сам политик и боец ​​готов вернуться к рассмотрению дела после окончания военного положения.

Главное управление разведки Минобороны инициировало рассмотрение вопроса об изменении меры пресечения и включении Семенченко в состав подразделений ВСУ с целью обороны государств, поскольку считает, что польза от Семенченко в ВСУ превалирует над рисками избегания им ответственности.

ГУР обещает в случае освобождения Семенченко из-под стражи проконтролировать, чтобы он прибыл в воинскую часть и дальше на фронт, а по окончании боевых действий готово гарантировать участие Семенченко в судебных процессах.

Киевский апелляционный суд постановил удовлетворить частично апелляционную жалобу защитника Семенченко и освободить его под круглосуточный домашний арест.

На него возложили обязанности прибывать по требованию суда и воздержаться от общения со свидетелями.

Полное решение суда будет обнародовано 23 июня.

Срок действия определения – 60 дней, до 19 августа 2022 года.

Напомним, что сСуд арестовал Семена Семенченко 26 марта 2021 года. 14 июля ему изменили меру пресечения и вместо ареста избрали круглосуточный домашний арест, но уже 26 июля снова отправили под стражу.

В начале 2021 года Служба безопасности Украины заявила о разоблачении не предусмотренного законодательством военизированного вооруженного формирования, так называемой "частной военной компании", которую организовали бывший народный депутат Семен Семенченко и Евгений Шевченко, известный как "внештатный агент НАБУ".

3 декабря 2021 года СБУ направила в Шевченковский райсуд Киева обвинительный акт по делу в отношении девяти человек, среди которых и Семен Семенченко.