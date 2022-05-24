Глава ГУР – о раке у путина, поставках тяжелого вооружения и сроках окончания активной фазы войны

Глава управления разведки Кирилл Буданов дал большое интервью изданию "Украинская правда". Сайт UA-Футбол делится самыми интересными фрагментами беседы Буданова с журналистом УП.

"С августа тяжелое вооружение уже будет находиться в воинских частях и активно начнет использоваться в боевых действиях. Вот поэтому начнется переломный момент. Потому что сейчас нам катастрофически не хватает тяжелого вооружения. Активная фаза – это активное ведение боевых действий. Она должна значительно сократиться к концу года. Она сведется почти к нулю. Как будет идти война дальше? Выход на нашу админграницу. Этим закончится наша война".

"У путина действительно рак, мы полностью подтверждаем эту информацию. У него несколько тяжелых заболеваний, одна из которых рак. Он принял окончательное решение о начале боевых действий около 15:00 23-го числа. До обеда 23 февраля шли еще определенные колебания, приготовления и так далее. путин принимал решение лично. Никто особого влияния на принятие этого решения не имел".

"Я вам больше скажу: в день начала войны он лично вывел на связь командующих всех группировок, заслушал формальный доклад о готовности к началу и формально лично дал команду на начало военной агрессии. Он – больной человек, вы должны это понимать, который очень зависим от символов, дат, символизма и тому подобное".