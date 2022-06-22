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На оккупированной части Запорожской области россияне запугивают мирных жителей казнями

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Орки такие орки

На оккупированной части Запорожской области россияне запугивают мирных жителей казнями

Фото: фейсбук-сторінка Іван Федоров

Новина українською

российские оккупанты на оккупированной части Запорожской области снова похищают людей. Захватчики угрожают мирным украинцам смертной казнью. Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона.

"Местные гаулейтеры на центральных каналах рашистской пропаганды сделали заявления, что они предлагают ввести на временно оккупированных территориях смертную казнь".

"За четыре месяца только в Мелитополе они похитили более 500 человек, но сопротивление растет. Поэтому они хотят перейти к следующему этапу – к смертной казни. Они хотят делать это публично, чтобы запугивать наших людей и дальше. Это не просто слухи. Это то, о чем говорят гаулейтеры в центральных СМИ рф".

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В статье: война с Россией Иван Федоров
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