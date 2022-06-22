На оккупированной части Запорожской области россияне запугивают мирных жителей казнями

российские оккупанты на оккупированной части Запорожской области снова похищают людей. Захватчики угрожают мирным украинцам смертной казнью. Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона.

"За четыре месяца только в Мелитополе они похитили более 500 человек, но сопротивление растет. Поэтому они хотят перейти к следующему этапу – к смертной казни. Они хотят делать это публично, чтобы запугивать наших людей и дальше. Это не просто слухи. Это то, о чем говорят гаулейтеры в центральных СМИ рф".