"Г*нд*н и г*нд*н". Маркевич коротко и ясно ответил на вопрос о тимощуке

Бывший наставник "Днепра", "Металлиста" и сборной Украины ответил на вопрос подписчика об анатолии тимощуке в рамках шоу на YouTube-канале STAND UP Battle Club.

– Антон aka Гандон Тимощук спрашивает у Мирона Богдановича – "почему я дебил"? – Не, ну, он играл когда-то у меня… Г*нд*н и г*нд*н.

Напомним, сейчас тимощук работает в тренерском штабе питерского "зенита". Он продолжил трудится в санкт-петербурге после полномасштабного вторжения рф в Украину. 11 марта контрольно-дисциплинарный комитет УАФ лишил экс-игрока "сине-желтых" всех титулов. При этом отец тимощука вступил в ряды территориальной обороны в Луцке.