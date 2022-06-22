"Г*нд*н и г*нд*н". Маркевич коротко и ясно ответил на вопрос о тимощуке
Лаконично и понятно
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший наставник "Днепра", "Металлиста" и сборной Украины ответил на вопрос подписчика об анатолии тимощуке в рамках шоу на YouTube-канале STAND UP Battle Club.
– Антон aka Гандон Тимощук спрашивает у Мирона Богдановича – "почему я дебил"?
– Не, ну, он играл когда-то у меня… Г*нд*н и г*нд*н.
Напомним, сейчас тимощук работает в тренерском штабе питерского "зенита". Он продолжил трудится в санкт-петербурге после полномасштабного вторжения рф в Украину. 11 марта контрольно-дисциплинарный комитет УАФ лишил экс-игрока "сине-желтых" всех титулов. При этом отец тимощука вступил в ряды территориальной обороны в Луцке.
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