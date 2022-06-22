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HIMARS на минималках. ВСУ показали, как модернизировали ракетницу от Ка-52 - ВИДЕО

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И это уже не первый случай такого использования

HIMARS на минималках. ВСУ показали, как модернизировали ракетницу от Ка-52 - ВИДЕО

скриншот

Новина українською

Украинские военные "модернизировали" ракеты с российского Ка-52. Теперь они бьют по оккупантам.

Об этом сообщает Министерства обороны в Twitter, добавив видео работы шушпанцера.

"Теперь российское оружие действительно в надежных руках. ВСУ установили на свою машину реактивную установку со сбитого российского Ка-52 и используют ее против оккупантов", - говорится в сообщении.

В Минобороны поблагодарили волонтеров за Mitsubishi L200.

"Но мы все еще ждем HIMARS и M270", - напомнили в ведомстве.

Напомним, что это уже не первый раз, когда ВСУ используют трофейное вооружение с авиационной техники россиян. Ранее в сети было видео, как работает украинская самодельная РСЗО из ракетного блока Б-8М1, пикапа и прицепа.

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В статье: война с Россией
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