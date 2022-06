HIMARS на минималках. ВСУ показали, как модернизировали ракетницу от Ка-52 - ВИДЕО

Украинские военные "модернизировали" ракеты с российского Ка-52. Теперь они бьют по оккупантам.

Об этом сообщает Министерства обороны в Twitter, добавив видео работы шушпанцера.

"Теперь российское оружие действительно в надежных руках. ВСУ установили на свою машину реактивную установку со сбитого российского Ка-52 и используют ее против оккупантов", - говорится в сообщении.

В Минобороны поблагодарили волонтеров за Mitsubishi L200.

"Но мы все еще ждем HIMARS и M270", - напомнили в ведомстве.

So, now rus weapons are really in a good hands. ???????? warriors have installed a rocket launcher from a shot down ???????? ???? Ka-52 on their car and use it against the occupiers.

P.S. Thank you to ???????? volunteers for the Mitsubishi L200.

P.P.S. But we are still waiting for HIMARS and M270! pic.twitter.com/ZXem1grx23