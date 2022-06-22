HIMARS на минималках. ВСУ показали, как модернизировали ракетницу от Ка-52 - ВИДЕО
И это уже не первый случай такого использования
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Украинские военные "модернизировали" ракеты с российского Ка-52. Теперь они бьют по оккупантам.
Об этом сообщает Министерства обороны в Twitter, добавив видео работы шушпанцера.
"Теперь российское оружие действительно в надежных руках. ВСУ установили на свою машину реактивную установку со сбитого российского Ка-52 и используют ее против оккупантов", - говорится в сообщении.
В Минобороны поблагодарили волонтеров за Mitsubishi L200.
"Но мы все еще ждем HIMARS и M270", - напомнили в ведомстве.
So, now rus weapons are really in a good hands. ???????? warriors have installed a rocket launcher from a shot down ???????? ???? Ka-52 on their car and use it against the occupiers.— Defence of Ukraine (@DefenceU) June 22, 2022
P.S. Thank you to ???????? volunteers for the Mitsubishi L200.
P.P.S. But we are still waiting for HIMARS and M270! pic.twitter.com/ZXem1grx23
Напомним, что это уже не первый раз, когда ВСУ используют трофейное вооружение с авиационной техники россиян. Ранее в сети было видео,
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