Посол Украины в Германии Мельник принесет извинения Шольцу за "обиженную колбасу"
Кажется, отношения между дипломатами страна налаживаются
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Посол Украины в Германии Андрей Мельник хочет принести свои извенения канцлеру Олафу Шольцу
Об этом Мельник рассказал в комментарии Bild.
"Это заявление, о котором я после определенного времени, конечно, сожалею. Я лично извинюсь перед ним", - сказал Мельник.
Посол добавил, что его заявление было "дипломатически неуместным" и "оскорбило многих людей не только в Германии".
Напомним, что в начале мая Мельник раскритиковал отказ Шольца от визита в Киев. "Притворяться обиженной ливерной колбасой звучит не очень по-государственному", - сказал посол.
Уже через месяц Шольц приехал в Киев вместе с лидерами Франции, Италии и Румынии. Он официально заявил о поддержке предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС, а также пообещал дальнейшую военную помощь в борьбе с российским вторжением.
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