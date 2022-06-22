  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Посол Украины в Германии Мельник принесет извинения Шольцу за "обиженную колбасу"
В тренде

Посол Украины в Германии Мельник принесет извинения Шольцу за "обиженную колбасу"

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Кажется, отношения между дипломатами страна налаживаются

Посол Украины в Германии Мельник принесет извинения Шольцу за "обиженную колбасу"

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Посол Украины в Германии Андрей Мельник хочет принести свои извенения канцлеру Олафу Шольцу за свое заявление об "обиженной ливерной колбасе".

Об этом Мельник рассказал в комментарии Bild.

"Это заявление, о котором я после определенного времени, конечно, сожалею. Я лично извинюсь перед ним", - сказал Мельник.

Посол добавил, что его заявление было "дипломатически неуместным" и "оскорбило многих людей не только в Германии".

Напомним, что в начале мая Мельник раскритиковал отказ Шольца от визита в Киев. "Притворяться обиженной ливерной колбасой звучит не очень по-государственному", - сказал посол.

Уже через месяц Шольц приехал в Киев вместе с лидерами Франции, Италии и Румынии. Он официально заявил о поддержке предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС, а также пообещал дальнейшую военную помощь в борьбе с российским вторжением.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Олаф Шольц
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде