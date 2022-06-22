Посол Украины в Германии Мельник принесет извинения Шольцу за "обиженную колбасу"

Посол Украины в Германии Андрей Мельник хочет принести свои извенения канцлеру Олафу Шольцу за свое заявление об "обиженной ливерной колбасе".

Об этом Мельник рассказал в комментарии Bild.

"Это заявление, о котором я после определенного времени, конечно, сожалею. Я лично извинюсь перед ним", - сказал Мельник.

Посол добавил, что его заявление было "дипломатически неуместным" и "оскорбило многих людей не только в Германии".

Напомним, что в начале мая Мельник раскритиковал отказ Шольца от визита в Киев. "Притворяться обиженной ливерной колбасой звучит не очень по-государственному", - сказал посол.

Уже через месяц Шольц приехал в Киев вместе с лидерами Франции, Италии и Румынии. Он официально заявил о поддержке предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС, а также пообещал дальнейшую военную помощь в борьбе с российским вторжением.