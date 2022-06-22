МИД РФ: Ответ Литве на запрет транзита товаров будет практическим, а не дипломатическим
Москва продолжает угрожать Литве
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Спикер Кремля Дмитрий Песков после того, как власти Литвы запретили транзит в российский эксклав Калининград товаров, подпадающих под санкции ЕС, пригрозил ответом на "недружественные меры".
"Главное – не сроки, а ответ на недружественные шаги", - цитируют Пескова российские государственные пропагандистские агентства.
В свою очередь пресс-секретаря МИД РФ Мария Захарова на брифинге также угрожала Литве.
"Ответные меры в случае, если ситуация не вернется в законное русло, будут не в дипломатической, а в практической плоскости", - сказала она.
Калининград, зажатый между членами ЕС и НАТО Польшей и Литвой, получает поставки из России по железной дороге и газопроводу через Литву.
Ранее Москва пригрозила последствиями, которые "окажут серьезное негативное влияние на население Литвы". Российские войска
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